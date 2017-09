Ônibus do projeto Unidos pela Fé marca presença no aniversário de Aparecida do Taboado

Os moradores do município de Aparecida do Taboado marcaram presença em mais uma ação social promovida pelo projeto Unidos pela Fé, mantido pelo deputado estadual Lidio Lopes (PEN).

Além dos atendimentos nas áreas médica, jurídica e odontológica, que tiveram início às oito da manhã, no ginásio esportivo do município, os moradores também contaram com serviços de corte de cabelo e aferição de pressão arterial. “A população é carente e necessita dessa ajuda, desses atendimentos. Muitas vezes, as pessoas têm de esperar meses para fazer um agendamento da consulta. É importante a visão do poder público e essa parceria do deputado Lidio Lopes com a Igreja Assembleia de Deus Missões é de tirar o chapéu”, disse o marceneiro Marcos Ferreira, 49 anos.

Na ação, o público masculino participou de uma breve palestra sobre a importância do exame da próstata, proferida pelo médico urologista Dr. Jamal Mohamed Salém. “Todo homem depois dos 50 anos tem que fazer esse exame, procurar um médico isso é muito importante”, afirma.

Para o pastor da Assembleia Deus Missões, Orlando Lima Monteiro, a ação facilitou o acesso da população a áreas que, segundo ele, geralmente são difíceis para conseguir atendimento. “É isso o que a população espera, esse retorno, a prestação de serviços e o deputado Lidio Lopes está fazendo isso muito bem este serviço é de grande relevância para todos nós, só tenho a agredcer pela parceria com o deputado para a realização desta ação social em Aparecida do Taboado”, disse.

Os atendimentos disponibilizados pelo projeto social Unidos pela Fé integraram as comemorações de aniversário de Aparecida do Taboado. À noite, foi a vez da realização do %º Abala Taboado, evento que está inserido no calendário das festividades do 69º aniversário da cidade, promovido pela Assemleia de Deus Missões. “É importante apoiarmos este evento e termos realizado mais uma ação social para atender a comunidade local. Fico feliz com esta parceria. Parabéns Aparecida do Taboado”, ressaltou Lidio Lopes.

