Ônibus que seguia para a Capital capota e deixa mortos

Ônibus de transporte interestadual, que seguia de Belo Horizonte (MG) para Campo Grande capotou em uma ribanceira e deixou dois mortos e pelo menos 13 feridos, na manhã de hoje (13), na BR-262, entre Araxá e Ibiá, no Alto Paranaíba.

O jornal Estado de Minas informou que por volta das 2h ônibus da empresa Gontijo se deparou com uma carreta que invadiu a contramão da pista. Para que não houvesse uma colisão frontal com a careta o motorista desviou e perdeu o controle da direção do ônibus que veio a cair na ribanceira. De acordo com testemunhas.

A Perícia técnica foi acionada e elaborará um laudo com as possíveis causas do acidente.

Dentro do ônibus se encontravam 24 pessoas, incluindo motorista e auxiliar. Adriana Villela, 43 anos e Tales Gualberto Rogick, 31, morreram no local.

Algumas vítimas foram socorridas em estado grave pela concessionária Triunfo Concebra, responsável pela rodovia, e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas para hospitais em Uberada, no Triângulo Mineiro.

Assessoria de imprensa da empresa Gontijo informou que enviou equipe ao local para prestar auxílio aos passageiros e familiares.

