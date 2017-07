Ônibus saem de circulação durante as férias e espera gera indignação de usuários

Em período de férias escolares o Consórcio Guaicurus que reúne as quatro empresas de transporte coletivo de Campo Grande reduziu nesta semana o número de ônibus circulando pelos bairros da Capital. Como já é de costume das empresas, durante as férias escolares o número de coletivos é reduzido, o que gera insatisfação na população.

A redução do número de veículos pelos empresários tem a autorização da Agetran e deve durar até a segunda semana de agosto. Neste período de férias escolares os ônibus passam a circular na chamada “tabela especial” que aumenta o tempo de espera entre um ônibus e outro.

O site Midiamax informou que a Agetran foi procurada mas não indicou as linhas que serão reduzidas. “O sistema de transporte coletivo de Campo Grande é controlado pela Central de Controle Operacional (CCO). No período das férias em algumas linhas os ônibus os carros são reduzidos. Havendo necessidade é aumentado o número de ônibus em algumas linhas dependendo do número de passageiros. Os próprios fiscais ficam atentos ao número de passageiros e da necessidade de reforçar as linhas com mais ônibus”, informou o órgão.

O Consórcio Guaicurus também foi questionado para mais informações sobre a redução, mas não foi informado quais as linhas foram reduzidas. “O total de ônibus retirados das linhas é de 29. Atingiu as linhas onde o fluxo de estudantes é maior, em diversos bairros. Não há como dizer quais linhas foram atingidas, pois as escalas de serviços são flexíveis e alteradas de acordo com a demanda”, limitou-se a informar.

De acordo com blog Ligados no Transporte, que divulga informações sobre o sistema de transporte coletivo em Campo Grande, várias linhas seriam afetadas. Uma tabela foi disponibilizada pela Agetran internamente com os coletivos que terão a circulação reduzida. A publicação ainda revela que as linhas que circulam com veículo articulado estão autorizadas a circularem com veículo convencional entre às 9h e 15h da tarde.

