Operação Antiviris aponta gravações do Servidor da Sefaz solicitando abastecimento para o seu veículo

Durante a Operação Antivírus deflagrada pelo Gaeco revelou uma nova denúncia. A denúncia é relativo a um servidor que segundo o Gaeco aparece um dos empresários presos no último dia 29, pedindo favores.

Jonas Schimit das Neves, empresário e proprietário da Digitho Brasil foi pego nas investigações do Gaeco em conversa com um servidor que atua na gestão de processos na Sefaz. O empresário o orienta sobre os pagamentos mensais referentes ao que o governo faz à empresa. Os pagamentos chegam a R$ 4 milhões por mês em média.

Contudo depois da conversa sobre os pagamentos de acordo com as investigações o servidos que está tenebroso em relação ao MPE-MS e solicita ao empresário o abastecimento do seu veículo. O veículo então depois da liberação foi abastecido naquele dia mesmo. O Abastecimento ocorreu em um posto da Capital, mas não foi revelado qual seria.

Na operação do Gaego foi flagrado também o empresário com um bom relacionamento com um funcionário da Sefaz que ocupa um cargo de ‘respeito’ na Sefaz. Esse funcionário poderia de acordo com as investigações essa funcionário poderia solucionar o problema de bloqueio dos empenhos do Governo em relação a empresa Digitho.

