Operação Carcará deflagrada pela Policia Federal em Pernambuco

A Polícia Federal em Pernambuco destruí 48 mil pés de maconha e 53 mil mudas, nas ilhas da União, localizadas no Rio São Francisco, no sertão pernambucano. Operação deflagrada no dia (12).

Em Nota a Policia Federal, salientou. “Nessas operações, geralmente ninguém é preso porque quando se monta toda a logística com viaturas e policiais no local, os trabalhadores braçais saem dos terrenos porque são avisados”. “O objetivo da operação é evitar que maconha seja vendida no mercado consumidor”.

Todo o entorpecente apreendido foram incinerados. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Comentários