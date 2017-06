Operação ‘Chip’ do Gaego prende agente penitenciário em Campo Grande

Cleiton Paulino de Souza, agente penitenciário foi preso hoje (12) de manhã durante a Operação Chip, deflagrada pelo Gaeco. Operação visa apurar crimes de corrupção, peculato, tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados a partir do sistema prisional de Campo Grande.

De acordo com informações repassadas à reportagem do Correio do Estado, Cleiton é funcionário da Agepen, lotado no Instituto Penal de Campo Grande.

Consta no Portal Jus Brasil, que no dia 1º de dezembro de 2014, a Agepen publicou portaria de número 736 que, à época, puniu o servidor público com pena de suspensão de 30 dias, em razão de práticas descobertas a partir de informações repassadas pelo narcodenúncia.

São cumpridos ao todo, na Capital três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Equipes do Batalhão da Polícia Militar de Choque também ajudam nas ações desempenhadas no Instituto Penal.

Comentários