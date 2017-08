Operação contra fraude de energia é deflagrada em bairro de Campo Grande/MS

Um operação da energisa com o objetivo de por fim as ligações irregulares conhecidas popularmente como ‘gato de energia’ está sendo realizada no Bairro Mário Covas na Capital. A operação da energisa conta com o apoio das equipes da Policia Militar.

Os moradores estão revoltados mas não impediram a atuação dos trabalhos da energisa. Contudo decidiram depois fecharem a Rua Catinguá e ocorreu um tumulto com a PM no local. Um morador acabou sendo detido pois estava tentando fechar a rua usando pedaços de pau. Um cordão humano foi feito com o objetivo de bloquear o acesso a rua.

Estão no local 20 equipes da Energisa executando os trabalhos em aproximadamente 120 barracos.

O corte da eletricidade veio de surpresa para os moradores, pois alegaram que já haviam participado de reuniões com vereadores e o prefeito da capital e teriam garantido que os cortes não aconteceriam.

