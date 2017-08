Operação Coroa da PF combate o tráfico de drogas no MS e em RS

A PF com a pretensão de desarticular uma organização criminosa que vem distribuindo drogas em Caxias do Sul/RS e Ponta Porã/MS desencadeou a Operação Coroa. Operação esta que cumpre sete mandados de prisão preventiva, nove de busca e apreensão nas duas cidades. No Paraguai em Assunção em parceria com as autoridades locais.

Em nota a PF divulgou que no decorrer das referidas investigações houve a identificação de criminosas que adquiririam cocaína com a ajuda de traficante brasileiro que está preso no Paraguai. O Traficante responde por processos decorrentes das Operações da PF. As operações são: Matriz, Panóptico, Suçuarana e Argus. Além de três processos que pedem a sua extradição.

A Droga de acordo com a PF entrava pelo território brasileiro por Ponta Porã. O entorpecente de Ponta Porã eram comercializados na Serra Gaúcha.

As investigações se iniciaram em março e resultou na apreensão de 4,6 toneladas de cocaína e maconha nas cidades de Veranópolis/RS, Maringá/PR e Campo Grande/MS.

A Operação Coroa prendeu três pessoas em fragrante no decorrer das investigações. A PF apreendeu também dois caminhões, um automóvel usada no transporte dos entorpecentes.

Os investigados tiveram suas contas bloqueadas, pois no decorrer das investigações a PF estima-se que os entorpecentes renderam aos traficantes a quantia próximo de R$ 500 mil.

