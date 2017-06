Operação da PF busca quadrilha que pretendia resgatar chefe de presídio

Deflagrado na manhã de hoje (13) pela Policia Federal a Operação Cerberus contra organização criminosa que planejava o resgate de um preso em Campo Grande e especializada no contrabando de armas.

São oito mandados, sendo três de condução coercitiva, um de mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão. A operação começou em Três Lagoas, município distante 338 quilômetros de Campo Grande. A operação apreendeu dinheiro, pistolas, fuzis, espingardas e relógios na residência usada pelos integrantes da quadrilha.

O nome da operação faz alusão à criatura responsável por impedir a fuga das almas de criminosos que tentavam escapar do inferno, segundo a mitologia grega. Os investigados serão conduzidos para a Polícia Federal em Campo Grande.

Três rapazes foram presos em uma residência, no Jardim Itamaracá. Policiais federais, com a ajuda do Batalhão de Choque, chegaram à residência por volta das 4 horas da manhã. Um helicóptero fez sobrevoos na região. Eles foraOs suspeitos foram identificados como Dario Aparecido Cunha de Almeida Junior, braço direto de Tiago Vinicius Vieira- que seria resgatado pela quadrilha, Mateus da Silva Alves e Deividson Júlio Lourival da Silva Oliveira.

A Policia estava se movimentando quando dois autores tentaram emprenhar fuga pulando muros das casas vizinhas, mas foram capturados pelos policiais. Na residência foram encontrados coletes a prova de balas e armamento, e dois veículos sendo um Ford Ka e um Fiesta.

As investigações tiveram início em março, quando o líder da organização, de 31 anos, planejou uma tentativa de fuga da Penitenciária de Três Lagoas com o uso de uma pistola calibre .380.

Após a tentativa, o presidiário foi transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, de onde passou a contar com o apoio de sua namorada de 25 anos e outros três comparsas de 23, 22 e 21 anos respectivamente, para contrabandear armas de fogo que seriam revendidas no sudeste do país, além de orquestrar nova tentativa de fuga mediante a rendição e possível assassinato de agentes penitenciários durante escolta para consulta médica.

Atualizado em 13/06/2017 14:00hs, para acréscimo de informações

