Preso nesta manhã (27) no bairro Monte Castelo pela PF um jovem de 21 anos acusado de pedofilia. Ele foi preso em casa durante o mandado de busca.

Os policias encontraram na sua residência arquivos com imagens e vídeos no celular de sexo de adultos com crianças e adolescentes. E até sexo com bebes.

Esta ação da PF é resultado de investigações da operação Cabrera MS, deflagrada em todo o país contra a pedofilia.

