Operação destrói 512 toneladas de maconha plantadas no Paraguai

Forças de segurança do Paraguai destruíram 512 toneladas de maconha durante a segunda fase da Operação Soberania, realizada em conjunto entre a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), Forças Armadas e Ministério Público no Deparamento (Estado) de Amambay, que faz fronteira seca com pelo menos quatro cidades de Mato Grosso do Sul.

Num período de nove dias de trabalho, foram desmontados 50 acampamentos e desmatados 86 hectares de plantações. A estimativa é de que o prejuízo causado ao crime organizado esteja na casa dos 76 milhões de dólares.

O Senad, informou que as ações tiveram início em 26 de abril e foram encerradas ontem (4), contando com apoio de policiamento aéreo para reconhecimento de áreas de produção de maconha na região de matas de Pacola.

A corporação, ainda informou que além dos riscos levados à segurança e à saúde pública, bem como ao sistema financeiro do país, as grandes plantações do narcotráfico também impactam na preservação do meio ambiente.

Pois Bosques e zonas de mata nativa usados como habitat para animais silvestres foram derrubados para dar lugar ao cultivo da droga.

Comentários