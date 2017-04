Operação Divisa II prende estuprador e homicida em MS

A PRF junto com as Policia Civil e Militar do Mato Grosso do Sul realizaram ontem (19/04) a Operação Divisa Segura II. A Operação resultou em oito prisões no interior do Estado, Sete em Sonora e uma em Pedro Gomes.

Saíram de circulação estuprador, homicida e outros criminosos devido as prisões realizadas pelas policiais em conjunto. E no meio dessas prisões se encontrava José Cícero da Anunciação, 43 anos, que estava com mandado de prisão por estupro de vulnerável.

Na operação constatou-se também que existem outros com mandados de prisão. São eles: Elisabete Silva Amaral, de 49 anos, que responde por homicídio qualificado, Salomão Silva Lucena, de 41 anos, que foi preso por receptação e Valdivino Cardoso de Souza, de 30 anos, por roubo, furto e violência doméstica.

Outros também foram presos em flagrante. São eles: Manoel Firmino Barbosa, de 34 anos, por uso de documento falso, Guilherme Oliveira dos Anjos, de 20 anos, e Marcos Almeida Rocha, de 21 anos, por receptação. Todos foram conduzidos para as delegacias de Polícia Civil, de onde seguiram para os Estabelecimentos Penais.

