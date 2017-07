Operação Fronteira é deflagrado hoje pelo Gaego

Hoje pela manhã (26) o GAEGO em conjunto com o BOPE deflagraram a Operação Fronteira. Na operação foram cumpridos 15 mandados de preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Campo Grande, nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Cuiabá e Goiânia, visando combater os crimes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, comércio de armas, roubos, furtos, receptação e corrupção de menores, com atuação na fronteira do Brasil com o Paraguai e ramificações nos Estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso.

INVESTIGAÇÕES

Iniciou as investigações em outubro de 2016 e ofereceram denúncias criminais contra 21 pessoas integrantes de organização criminosa. Além das seguintes apreensões. Prisão de outras 14 pessoas, durante o período de investigação; Apreensão de 07 carros utilizados pela organização para o tráfico de drogas; 871 kg de maconha e 416 gramas de cocaína.

Dos 21 denunciados, 07 já estão recolhidos no sistema prisional de Mato Grosso do Sul, de onde continuavam a praticar crimes em conjunto com os outros membros da organização criminosa que estavam soltos.

ESQUEMA

O esquema funcionava em linhas gerais com alguns membros da organização que providenciavam o carregamento da droga no Estado de MS. No qual transportava os entorpecentes por meio de veículos roubados ou furtados por integrantes da organização com destino a outros Estados da Federação. O ‘esquema’ utilizava-se de mulheres com o intuito de não levantar suspeitas aos órgãos de fiscalização.

As operações de hoje (26) contaram com a participação da AGEPEN/MS, a Polícia Militar do Estado de Goiás e o Setor de Inteligência da Secretaria de Justiça de Mato Grosso.

