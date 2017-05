‘Operação Gato de Botas’: policiais rodoviários são condenados por corrupção passiva em MS

Condenados dez agentes da PRE de Mato Grosso do Sul por corrupção passiva e por facilitarem crimes nas rodovias do Estado em troca de dinheiro. Os agentes foram presos em dezembro de 2006, durante a operação Gato de Botas, desencadeado pela PF.

As investigações se iniciaram em 2005 após a prisão de um traficante que revelou a existência de uma quadrilha formada por policiais militares rodoviários do Estado que facilitava e participava de atividades criminosas, como tráfico de drogas, contrabando e descaminho.

OS suspeitos a partir da denúncia começaram a serem monitorados durante um período de 13 meses, através de interceptações telefônicas autorizadas pela justiça. Durante a investigação foram identificados 20 policiais envolvidos e vários crimes. Destes, 19 foram presos e soltos após vencer o prazo da prisão temporária.

De acordo com a denúncia do MPE, investigações revelaram que policiais receberam valores que variavam de R$ 100 até R$ 1,5 mil para excluir de boletim de ocorrência informação de que motorista estava embriagada ao se envolver em acidente, liberar veículo retido no posto da PRE em Sanga Puitã, valor não informado para dar passagem livre a ônibus e veículos com mercadorias contrabandeadas do Paraguai e cancelar multas.

Todos os policiais em depoimento na Vara da Justiça negaram a prática dos crimes e a defesa pediu absolvição alegando que as interceptações telefônicas foram feitas de forma ilegal.

Dos 19 policiais denunciados, juiz Alexandre Antunes da Silva condenou Carlos Ovídeo Pedroso (8 anos e 4 meses), José Carlos Aquino de Andrade (7 anos e 6 meses), Sidinei José Berwanger (6 anos e 8 meses), João Ramão Recalde (10 anos), Antônio Rodrigues Aleixo (8 anos), Mauro Maurício da Silva Alonso (5 anos), Edival Ferreira da Silva (5 anos), José Adão Pereira da Silva (5 anos), Ademir Assyres Rodrigues (4 anos e 9 meses) e Rovany Ferreira Penedo (5 anos).

A condenação se estendeu a todos os envolvidos por corrupção passiva majorada, facilitar ou assegurar a ocultação e impunidade de outro crime estando em serviço. As penas devem ser cumpridas em regime fechado.

Foram absolvidos por falta de provas Roberto dos Reis Costa, Angélica Aparecida da Silva Ferreira, Arlindo Carmo Rodrigues, Inácio Missias Freitas, Marcílio Dias de Oliveira, Hildebrando Jorge Barros Fraga e Francisco Antônio de Souza.

