OPERAÇÃO THANOS da Policia Civil leva 11pessoas detidas por suspeitas de mortes em MS

A Policia Civil deflagrou hoje (26) a Operação Thanos em Dourados/MS. Nesta operação onze pessoas foram detidas.

De acordo com as investigações os presos são suspeitos de envolvimento com cinco assassinados relacionados com disputas de gangues e tráfico de drogas.

OPERAÇÃO THANOS

Operação esta intitulado THANOS por fazer referência ao Deus da Morte.

INVESTIGAÇÃO

Cinco meses este foi o tempo de duração das investigações que levaram cerca de 60 policiais a participarem desta operação denominada ‘Operação Thanos’.

Foram cumpridos 11 prisões, 14 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia a Operação Thanos aprendeu maconha, celulares, dinheiro, toucas ninja e equipamentos eletrônicos e produtos de roubos.

Comentários