Operários chegam à pedreira e encontraram segurança amarrado

O segurança que não teve sua identidade revelada foi encontrado amarrado por operários da Pedreira São Luiz. Fato ocorrido na manhã de hoje (27), no anel rodoviário entre as saídas de Aquidauana e Rochedo, em Campo Grande.

De acordo com as informações relatadas pelos funcionários que chegavam para trabalhar, o vigia se encontrava no fundo da pedreira com ferimentos no tórax, rosto e pulso.

Os funcionários relataram que dois homens armados renderam o segurança no início da noite de ontem (26). A vítima então passou a noite inteira amarrada e em poder dos bandidos.

Segundo informações apuradas pelo Campo Grande News, a vítima foi encontrada por funcionários que chegaram para trabalhar nesta terça-feira. O vigia estava no fundo da pedreira com ferimentos no tórax, rosto e pulso.

Conforme funcionários, dois homens armados renderam o segurança no início da noite de ontem (26). A vítima passou a noite inteira amarrada em poder dos bandidos.

Ainda não se sabe o que foi levado da pedreira. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma unidade de saúde. Tudo indica que os bandidos invadiram o local para roubar explosivos.

Comentários