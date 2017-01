Os quase 30% dos municípios não honraram com o 13º Salário

Iniciou-se o ano mas com déficit negativo para 29,1% dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Dados que se confirmam diante das contas bancárias dos funcionários públicos de 23 cidades do estado, que não recebem o 13º salário de dezembro de 2016. Existem locais em que os servidores não receberam nenhuma parcela.

Diante da transição de mandado, os gestores que deixaram os cargos demonstraram dificuldades para fechar as contas. Das prefeituras que iniciaram seus mandados em 2017, apenas duas tiveram sem mandatário reeleito para mais uma exercício. A de Aparecida do Taboado e de Coxim.

Apurou-se que as prefeituras e sindicatos de funcionários públicos municipais e constatou que Bandeirantes, Bela Vista e Novo Horizonte do Sul não quitaram nem parcial ou integral, tanto o 13º salário como a folha de pagamento do ano anterior. Campo Grande, Aparecida do Taboado e Sonora deixaram de quitar apenas gratificação extra.

