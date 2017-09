Otávio Trad entrega mais de 300 livros arrecadados em campanha para incentivar leitura

O vereador Otávio Trad (PTB) realizou a entrega dos livros arrecadados durante campanha organizada por ele e sua equipe no mês de agosto. Foram arrecadados mais de 300 livros, entre obras de literatura infanto-juvenil e livros didáticos para ensino fundamental e médio.

Os livros didáticos de ensino médio foram doados ao Instituto Martin Luther King, que oferece cursos preparatórios para Enem e vestibular para 200 jovens de baixa de Campo Grande.

Já os livros infantis foram divididos entre duas instituições. A primeira a receber foi o Clube de Mães do Jd. Colonial, que possui uma brinquedoteca para atender as crianças enquanto as mães desenvolvem atividades de artesanato.

A segunda instituição que recebeu a doação foi a Sociedade Educacional Constantino Lopes Rodrigues, no bairro Nova Lima, que, há 26 anos, atende crianças que moram na região e oferece aulas de musicalização, teatro, pintura, dança além de atividades físicas. Atualmente, a instituição possui 220 crianças que frequentam as aulas no período de contraturno escolar de segunda-feira à sexta-feira.

Para o vereador, ações como essa são uma forma de ajudar a sociedade e também de incentivar a leitura. “Nós no gabinete desenvolvemos campanhas sociais constantemente. Quando pensamos na campanha de doação de livros, nosso objetivo era estimular o aprendizado de crianças e adolescentes por meio da leitura e pela reação das crianças acredito que conseguimos alcançar essa meta”.

