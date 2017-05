Otávio Trad faz balanço dos primeiros meses de mandato

Com objetivo de dar transparência ao seu mandato, o vereador Otávio Trad (PTB) divulga neste mês de Maio o balanço das atividades parlamentares desenvolvidas nos primeiro meses deste ano.

O mandato Legislativo Municipal teve início dia 15 de fevereiro deste ano com sessão solene de abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Campo Grande, mas desde janeiro o parlamentar já atuava visitando bairros, líderes comunitários para obter informações da população sobre serviços essenciais e a partir disso nortear as diretrizes de seu mandato, que, por essência, é participativo e prioriza o diálogo constante com população.

Indicações

O resultado deste trabalho é traduzido em números. O vereador encaminhou à Prefeitura de Campo Grande 188 indicações solicitando melhorias como serviços de tapa-buraco, limpeza de ruas e praças, troca de lâmpadas, instalação de sinalização, cobertura de ponto de ônibus, patrolamento e cascalhamento, entre outros.

O vereador faz um balanço positivo do trabalho desenvolvido por ele e sua equipe ao longo desses quase três meses. Segundo parlamentar, a atuação do Executivo Municipal também merece destaque diante do percentual expressivo de indicações atendidas. “Vejo que enfim temos, novamente, um prefeito que está fazendo seu papel ao atender as indicações dos vereadores que nada mais são que pedidos da população, nós, somos apenas ponte entre população e prefeitura”.

Cartilha do Consumidor

Entre as ações deste início de mandato, Otávio tem se dedicado à elaboração da nova edição da Cartilha do Consumidor. Lançada pela Câmara Municipal de Campo Grande, na legislatura anterior quando o parlamentar foi presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor, a cartilha está sendo revisada para que novos assuntos sejam inclusos, como superenvidamento, novas regras do uso de cartão de crédito com foco no cotidiano do consumidor para sanar dúvidas sobre seus direitos e deveres. A nova cartilha está em fase de elaboração e deve ser lançada em breve.

Projetos de Lei

Até momento, vereador Otávio Trad apresentou três projetos de lei. Um deles, que institui a Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Campo Grande foi aprovado, por unanimidade, no dia 4 de Maio deste ano. Estão em tramitação Projeto de Lei que dispõe sobre as regras para cadastro de proprietários de aeronaves não tripuladas para fins de interesse público e privado no município de Campo Grande –MS, e texto que prevê a criação do Projeto Domingo em Família na Afonso Pena, que visa interditar parte da avenida apenas aos domingos, no período das 6 horas às 14 horas para práticas de atividades esportivas e lazer das famílias campo-grandenses.

Otávio também é coautor de projeto de lei que visa estabelecer diretrizes para criação de políticas públicas de combate à violência nas escolas da Rede Municipal de Ensino (REME). Assinam o projeto junto com o parlamentar, os vereadores Delegado Wellington (PSDB) E Valdir Gomes (PP).

Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final

Na sessão ordinária do dia 21 de fevereiro, o vereador Otávio Trad (PTB) foi escolhido para ser o presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Campo Grande. Durante primeiro mandato, o vereador foi presidente e vice-presidente da Comissão, e mais uma vez teve seu trabalho reconhecido pelos parlamentares ao ser escolhido para presidi-la nos próximos dois anos. Em apenas dois meses, a comissão já se reuniu algumas veze para analisar projetos do Legislativo e Executivo. Para o vereador, a capacidade técnica dos membros da comissão, sem dúvida, merece destaque. “Analisamos diversos projetos, muitos do Executivo, e vejo que a capacidade técnica de todos os membros da comissão tem contribuído para dar celeridade ao trabalho. O que nós desejamos, daqui pra frente, é transformar a comissão de justiça para que seja não só um mecanismo interno da Câmara, mas que funcione como uma ferramenta para toda população”.

Interatividade

Entre as novidades do segundo mandato do vereador Otávio Trad está o uso, diário, das redes sociais como ferramentas de interação com população. Por meio de sua página no Facebook e seu perfil, Otávio tem recebido pedidos de indicações assim como sugestões de projetos de lei. “Isso tem sido fundamental para me manter constantemente atualizado sobre os problemas da cidade e a opinião de cada cidadão, pois mesmo visitando os bairros da nossa capital diariamente não conseguimos estar em todos os lugares, mas as redes sociais nos auxiliam muito. Acredito que devemos utilizar as redes sociais em prol da população, não só informando sobre atuação do legislador, mas também tornando a rede produtiva através da troca de informações”.

Comentários