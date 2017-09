Otávio Trad prestigia posse da diretoria do PTB AFRO estadual

Na noite desta quinta-feira (14), o vereador Otávio Trad (PTB) participou da cerimônia de posse da diretoria estadual do PTB Afro. O evento aconteceu na sede do partido, em Campo Grande e contou com a presença do presidente regional da sigla, Nelson Trad Filho.

O núcleo estadual será presidido por Agnaldo Silva e mais nove membros. “Vamos empreender ações que promovam crescimento econômico, cultural e social, coletando demandas e propostas para políticas públicas mais eficientes, e desenvolvendo projetos e debates junto a esta população afrodescendente”, diz Silva.

Em seu discurso, Nelsinho enalteceu a importância do trabalho do núcleo em Mato Grosso do Sul e deu as boas vindas ao novo presidente regional e aos membros que formam a comissão, “vocês trabalharão em consonância com o PTB estadual, o projeto inicial é a implantação desse núcleo em todos os municípios. O PTB AFRO é um núcleo desenvolvido dentro do PTB, com objetivo de propor ações que visem melhorar e aumentar a capacidade de atuação da população afrodescendente na sociedade, promover tratamento igualitário e oportunidades a todos os cidadãos, denunciar e atuar contra toda discriminação,” explica Trad.

O vereador Otávio Trad parabenizou os membros da comissão e se colocou à disposição do presidente do PTB AFRO, Agnaldo Silva, para colaborar estruturação e crescimento da comissão, e fortalecer a relação do partido com população afrodescendente na Capital.

“Hoje é um dia muito importante para nosso partido e como vereador sei da importância de termos uma comissão que vai se dedicar exclusivamente às demandas da população afrodescendente. Tenho certeza que juntos podemos fazer a diferença”, disse Otávio.

Participaram da cerimônia: a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, do presidente do PTB Jovem Estadual Zé Du, da presidente do PTB Terceira Idade Maria de Fátima, e dos membros da Executiva Estadual Adaltro Albineli, Adilson Rodrigues, Andrea Miranda e filiados do partido.

Comentários