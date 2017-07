Otávio Trad se reúne com grupo de trabalho para elaborar edição 2017 da Cartilha do Consumidor

Na tarde de quarta-feira (12), o vereador Otávio Trad (PTB) realizou a última reunião com grupo de trabalho que o está auxiliando na elaboração da Cartilha do Consumidor 2017. O trabalho é desenvolvido desde início deste ano.

Responsável pela primeira edição da cartilha, na legislatura anterior quando foi presidente da Comissão Permanente de Defesa ao Consumidor, o vereador Otávio Trad convidou grupo de profissionais atuantes na área de Direito do Consumidor para redigir uma nova edição, que será produzida em formato físico e digital.

Participaram desta reunião, o presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, vereador Papy (SD); o vereador William Maksoud (PMN); o Subsecretário Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Valdir Custódio; o advogado e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul), Leandro Provenzano e o assessor jurídico do PROCON-MS, Erivaldo Marques Pereira.

Durante a reunião, o vereador pontuou necessidade de incluir novas informações na cartilha como ‘diretos do consumidor em compras pela internet’, e de reformular o material para que seja produzido tanto na versão física quanto na digital. “Desde que fizemos a cartilha na legislatura anterior, muitas coisas mudaram, e os consumidores muitas vezes não sabem quais realmente são os seus direitos, por isso queremos fazer esse material cada vez mais informativo. Hoje fechamos o conteúdo, e agora vamos trabalhar a identidade visual do projeto.”