Otimismo no emprego não chega e Capital e o desemprego aumenta

O otimismo da economia registrado neste começo de ano parece não ter chegado ao mercado de trabalho em Campo Grande.

Pelo contrário. Os dados do Caged, divulgados ontem, nos 12 últimos meses, a Capital teve saldo negativo de 176 postos de trabalho fechados.

No período, foram registradas 95.586 demissões contra 91.410 admissões. O saldo negativo corresponde a uma média de 348 empregos formais extintos ao mês, 11,8 vagas fechadas a cada 24 horas.

O maior número de desempregados se encontra no setor de serviços pois o número de desempregados atinge 2,402 mil empregos fechados.

No acumulado dos últimos 12 meses, somente um setor permanece com saldo positivo de geração de empregos, que é o caso da administração pública com abertura de oito vagas.

Permanecem com saldo negativo: indústria da transformação (-362), indústria de utilidade pública (-125) e comércio (-227).

Até mesmo o setor agropecuário, que tem segurado a geração de emprego no restante do País, fechou com queda de 101 postos de trabalho.

E o comportamento apresentado no mês passado pouco ajudou para melhorar este índice. Somente em junho, foram 337 postos de trabalho fechados na Capital sul-mato-grossense, o que fez com que o município ficasse na última posição entre os municípios do Estado com mais de 14 mil habitantes.

A Caged ainda informou que a construção civil foi a que mais fechou vagas de emprego com carteira assinada no mês passado, 337 postos extintos. A indústria da transformação extinguiu outras 106 vagas. O resultado só não foi pior graças à leve recuperação apresentada pelos setores de comércio (+61) e serviços (+51).

