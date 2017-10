Outubro Rosa: Dr. Sami ressalta importância do auto-exame e da mamografia para prevenção ao câncer de mama

Durante todo este mês, as atenções estão voltadas à orientação e prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa, como é denominado o período, surgiu nos Estados Unidos em 1990 e hoje, celebrado em todo o mundo, visa ampliar as discussões sobre o assunto.

O tema foi abordado na sessão desta quinta-feira (3) da Câmara Municipal da Capital e, engajados na campanha, os vereadores usaram laços rosas nas roupas, o símbolo da campanha.

Médico ginecologista há cerca de 30 anos, o vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) destacou a importância da prevenção, já que na maioria dos casos, o diagnóstico precoce é determinante para a cura da paciente.

“Como médico, ressalto a importância do exame preventivo. O câncer de mama é o tipo mais comum da doença entre as mulheres e o cuidado é essencial. À partir dos 40 anos, é necessário realizar mamografia. Além disso, quem já tem casos em família, deve manter atenção à saúde, realizar exames e evitar o uso de progesterona, como a pílula anticoncepcional”, avaliou o vereador.

Dr. Sami também reforçou a importância do auto-exame, lembrando que na maioria dos casos diagnosticados de câncer de mama, a própria paciente detectou a formação de nódulo no seio.

“Acima de tudo é necessário fazer o auto-exame, já que em 90 porcento dos casos de diagnóstico, a própria mulher percebeu o problema e buscou atendimento médico a tempo. Quem se ama, se cuida”, pontuou o vereador.

Estatísticas da doença – Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, responsável por pelo menos 22% dos novos casos de câncer por ano no País.

Ainda de acordo com a entidade, cerca de 12 mil mulheres morrem por ano no Brasil, vítimas da doença. Esse número corresponde a 2,5% das mortes de mulheres no País. Entretanto, com diagnóstico precoce e tratamento, as chances de cura são de 95%.

Sintomas – Caso sinta dor nos seios ou perceba formação de nódulos (caroços), inclusive na região das axilas, secreção, coceira excessiva ou diferença de tamanho entre as mamas é essencial buscar orientação médica.

