Paciente protesta nu em Posto de Saúde da Capital

Uma cena inusitada de protesto aconteceu ontem (18) a noite no CRS do Tiradentes. Um homem ficou completamente nu e a cena foi registrada em vídeo por outros pacientes que estavam no posto de saúde.

É possível ver no vídeo a revolta do paciente sem roupa e irritado pela falta de médico para atender.

Em nota a Sesau informou que: O paciente sofre de transtornos psiquiátricos. E havia chegado já exaltado no CRS do Tiradentes. O mesmo ainda estava sem o acompanhamento dos seus familiares. O paciente estava necessitando da troca de uma sonda de demora (SVD).

A Sesau ainda informou que ao passar pela triagem foi classificado como amarelo e estava para ser atendido prontamente pelo médico de plantão. O médico já havia solicitado a enfermeira que realizasse a troca da sonda.

Lamentamos o ocorrido em relação aos demais pacientes, que passaram por este momento constrangedor. Mas é de importância salientar que o paciente foi atendido e o procedimento de troca de sonda foi realizado, informou a Sesau.

