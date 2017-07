Pagamento do Pis-Pasep começa hoje a ser pago

O depósito do Pis-Pasep 2017/2018 começa hoje (27) a ser depositado. O PIS o pagamento será para os trabalhados nascidos em julho. Já no PASESP são para servidores públicos com o final da inscrição 0.

Abaixo confira o calendário de Pagamento do PIS.

VALOR DO ABONO

O Valor irá variar de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou em 2016.

SAQUE

Trabalhadores da iniciativa privada retiram o dinheiro na Caixa Econômica Federal.

Servidores públicos retiram o dinheiro no Banco do Brasil.

DOCUMENTAÇÃO

É necessário apresentar um documento de identificação e o número do PIS/Pasep.

DIREITO AO SAQUE

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2016.

É preciso ainda estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2016.

No caso do PIS, para quem é correntista da Caixa, o pagamento é feito 2 dias antes do restante dos outros trabalhadores.

