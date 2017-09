Pai do presidente do TCE-MS morre após acidente doméstico

O Sr. Boaventura Neves Barbosa, pai do presidente do TCE-MS, o ex-deputado federal Waldir Neves, faleceu na noite de ontem (19).

De acordo com a reportagem do Midiamax o Sr. Boaventura estava internado na Santa Casa, desde o dia 17 de setembro. Ainda de acordo com a reportagem Boaventura precisou de atendimento médico após sofre um acidente doméstico que ocasionou na fratura do fêmur.

Está suspendo pela TCE a sessão do tribunal pleno. A Câmara de Aquidauana suspendeu também seus trabalhos. Pois o presidente da Casa Valter Neves é um dos filhos de Boaventura. Informações de acordo com o Site Midiamax.

