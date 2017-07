Pai e filho lançam livros juntos em noite de autógrafos

Evento que ocorre na próxima quinta-feira une romance e poesia para celebrar encontro de gerações

Compartilhando o amor pela literatura no sangue, pai e filho, Joaquim e Fabio Terra, irão realizar uma noite de autógrafos conjunta na próxima terça-feira (04), a partir das 18h, na Livraria Leparole. O livro lançado pelo pai, Joaquim Terra, “O Movimento”, é um romance policial, e o do filho, Fábio Terra, intitulado “Pedra do Corvo”, uma reunião de poesias escritas durante dez anos. “Para mim é um privilégio poder lançar o livro ao lado do meu pai, porque sempre tivemos uma relação muito próxima”, comenta Fábio. Os dois se inspiram em grandes autores como Frederick Forsyth, Jack Higgins, Arthur Rimbaud e Carlos Drummond de Andrade, dentre outros.

“O Movimento” é o segundo romance de Joaquim Terra, e seu pano de fundo são os bastidores dos movimentos sociais de reivindicação de terra. É uma história de ficção com personagens próprios, mas baseada em fatos históricos, locais, situações e organismos existentes. “O livro ficou pronto em seis meses, mas dediquei mais dois anos para lapidar a história e desenvolver uma narrativa lógica. Tenho mais de mil páginas de pesquisa sobre o tema, andei em assentamentos, viajei para vários lugares onde os movimentos se passaram, investiguei sua criação e seu funcionamento”, explica Joaquim.

Já o livro “Pedra do Corvo” está sendo relançado em sua segunda edição, e reúne poemas, haikais e sonetos que foram publicados em blog homônimo por Fabio Terra, que é guitarrista e ficou conhecido no cenário musical sul-mato-grossense como “Corvo”. Os textos retratam os mais diversos sentimentos humanos. “Acabei vendendo todas as cópias da primeira edição, a receptividade foi muito boa. Toquei no Bando do Velho Jack por quase 20 anos, e a maioria das músicas é de minha autoria, por isso as pessoas que se identificam com as letras podem conhecer mais do meu trabalho com as poesias”, resume o autor.

Serviço: O lançamento dos livros “O Movimento” (Joaquim Terra) e “Pedra do Corvo” (Fábio Terra”), publicados pela Life Editora, será realizado na próxima quinta-feira, dia 04 de julho, das 18h às 21h. O evento acontece na Livraria Leparole, localizada na rua Euclides da Cunha, 1126 – Jardim dos Estados.

