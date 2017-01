Pai mata pedófilo que invadiu quarto da filha

Uma família de Planaltina Distrito Federal teve a ingrata surpresa. Um homem de cueca invadiu o quarto de sua filha de apenas doze anos.

Ao escutar os gritos da filha resolver chegar e o homem se deparou com um individuo de cueca dentro do quarto da filha. Tentando abusar da menina.

O pai de uma forma passiva pediu que o estrupador retira-se de sua residência, no entanto o pedido foi negado pelo criminoso e fez a menina refém.

O pai não pensou duas vezes e entrou em luta corporal com o criminoso. O homem usando um pedaço de madeira acertou o pai no rosto, tórax e nas pernas.

Com uma faca o homem correu atrás do criminoso e o acertou com uma facada no peito. O bandido chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

