Pais acusam Ceinf de negligência no atendimento ao seu filho

A direção do Ceinf Varandas do Campo, no Bairro Centro Oeste está sendo acusada pela família de um garoto de 2 anos após ter negligenciado no atendimento a criança que se machucou durante uma brincadeira. Os pais afirmaram que devido a um ferimento na boca a criança corre o risco de perder alguns dentes.

De acordo com o BO registrado com lesão corporal dolosa, na última sexta-feira (4). O pai da criança é servidor público e encontrou o menino com a boca inchada e um corte no lábio superior. Quando a babá foi buscar o menino informaram-na que a criança havia caído após uma brincadeira.

Havia um bilhete deixado no caderno da criança por uma professora que informava que os procedimentos após o acidente foram tomados. O comunicado dizia que “Atendemos ele com todos os procedimentos necessários. Em primeiro momento colocamos gelo no local, em seguida ligamos para os três contatos que temos para comunicação, porém, nenhum nos atendeu”.

Contudo o pai preocupado levou o seu filho até uma unidade hospitalar. Na unidade hospitalar lhe informaram que devido ao acidente ossos haviam sido comprometidos e que a criança poderia a vir perder alguns dentes. Por isso que a família está acusando o Ceinf de negligencia no atendimento a criança.

A Semed ao ser procurada e questionada informou que ‘buscou contato com a família do aluno na ocasião do ocorrido e não conseguiu localizar nenhum responsável. Além disso, o registro da ocorrência foi feito no caderno do aluno”.

