Papa Francisco pede perdão às vítimas de abusos por padres pedófilos

O papa Francisco pediu perdão por toda a “monstruosidade” dos crimes de pedofilia já cometidos dentro da Igreja Católica. O pedido foi feito ao assinar o prefácio de um livro do ex-coroinha Daniel Pittet. E foi divulgado hoje (16) pelo jornal alemão “Bild”. O pontífice escreveu que “Trata-se de uma absoluta monstruosidade, um pecado terrível, que contradiz tudo o que a Igreja ensina”.

No prefácio o Papa questionou que para as famílias que sofreram com os crimes de pedofilia ‘quero expressar meu amor, minha dor e pedir, com toda humildade, perdão’, implorou o Papa Francisco. “Como pode um padre, a serviço de Deus e da Igreja, causar tanto mal?”.

O livro “Mon Père, je vous pardonne” (Pai, perdoa-lhe) será lançado amanhã em toda a Alemanha. O autor, Daniel Pittet, foi coroinha da Igreja Católica e sofreu abusos sexuais de um sacerdote na Suíça. Pittet conheceu o Papa em 2015, o qual aceitou escrever o prólogo da obra e destacou que “testemunhos como o dele lançam luz sobre uma zona terrível e sombria na vida da Igreja”. No livro, o autor descreve os abusos que sofreu entre 1968 e 1972 pelo padre Joel Allaz, um suíço da ordem dos capuchinos.

Pittet esperou mais de 20 anos para colher denúncias contra o sacerdote, que chegou a ser transferido duas vezes para a França.

