Para fugir da PM condutor pula de Hilux em movimento

Após receber ordem de parada da PM um condutor de uma Hilux, não identificado pulou de uma caminhonete em movimento e emprenhou fuga por uma plantação de milho. Uma carga de 311 Kg de maconha foi abandonada. O fato ocorreu na manhã de hoje (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe fazia rondas pelo Centro quando próximo a rotatória no sentido ao Bairro Vila Marques, uma Hilux passou no sentido contrário da viatura em velocidade baixa e com uma carga.

A equipe da PM ordenou a parada do veículo com o uso de sirene e giroflex, além de gestos de parada, mas o condutor não obedeceu. Para fugir, o motorista pulou da caminhonete em movimento e correu em direção a plantação de milho.

Dentro da Hilux, com placas do Paraguai, haviam 231 tabletes de maconha, que pesaram 311 kg. Droga e veículo foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira.

Comentários