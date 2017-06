Para Lidio Lopes, Tacuru vive um novo momento com vitória de Pelegrini

O município de Tacuru, distante a 427 quilômetros de Campo Grande, está “vivendo um novo momento com a eleição do prefeito Carlinhos Pelegrini”, estas foram as palavras do deputado estadual Lidio Lopes (PEN) ao parabenizar o prefeito eleito no último domingo (4 de junho) para administrar o município de Tacuru até 2020. “Carlinhos e seu vice tem um longo caminho a percorrer, tenho certeza que ambos farão uma excelente administração, voltada para realmente atender as necessidades dos moradores de Tacuru”, afirmou o deputado.

Carlinhos Pelegrini e seu vice-prefeito dr. Marcelo foram eleitos na eleição suplementar com 51% dos votos contra 49% de seu adversário Paulo Mello (PP). Foram 105 votos de diferença. A eleição ocorreu após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter indeferido os registros do então prefeito eleito, Claudio Barcelos e seu vice Adailton de Oliveira.

Com a eleição, a Câmara Municipal de Vereadores de Tacuru abriu 01 (uma) vaga que será ocupada pelo vereador Valmir Silveira (PEN), que estava como suplente do então vereador e médico veterinário, Marcelo Marques (PMDB), eleito vice-prefeito. “O vereador Valmir tem muito a contribuir com o legislativo do município de Tacuru. Tem experiência para isso, o parabenizo pelo seu esforço e pela conquista que também se estende ao nosso partido. É mai um espaço para que possamos estar mais próximos da população deste município para atender suas reivindicações”, disse o deputado Lidio Lopes.

