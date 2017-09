Para reduzir acidentes, Coronel David cobra poder público por mais sinalização no trânsito da Capital

Preocupado com o aumento de acidentes de trânsito em Campo Grande e no interior do Estado, o deputado estadual Coronel David (PSC) cobrou o Executivo Estadual e Municipal por melhorias estruturais nas vias urbanas.

Para a Capital, o parlamentar solicitou ao Secretário de Estado Eduardo Riedel, ao Departamento de Trânsito e a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), providências a respeito do controle de velocidade das lombadas eletrônicas instaladas na Duque de Caxias, revitalização na Travessa dos Camarões, Travessa dos Crustáceos, Travessa do Golfinho e Travessa do Cachalote no bairro Coophavilla 2.

No bairro Jardim Aeroporto, Coronel David também cobrou o poder público para que seja viabilizado a aplicação de superfície asfáltica e sinalização horizontal como faixas e vertical (Placas de PARE) e quebra-molas na avenida Pôr do sol. Na área central, Coronel David também pediu na Ernesto Geisel faixas de sinalização horizontal e placas de sinalização vertical (PARE). No interior, o parlamentar cobrou o Governo do Estado e a prefeitura de Amambai por mais sinalização semafórica entre as ruas Rio Branco e da República, no município.

