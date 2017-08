Parada LGBT é incluída no calendário da cidade

Depois de muito bate-boca e muita polemica entre os vereadores de Campo Grande, o presidente da Câmara Municipal Cazuza (PP) aprovou com um voto de minerva o projeto que inclui no calendário eventos da cidade a ‘Parada da Cidadania LGBT e Show da Diversidade’. A data é realizada há mais de uma década na Capital, se sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), será celebrada anualmente no terceiro sábado do mês de setembro.

O projeto é de autoria do Vereador Valdir Gomes (PP) e Eduardo Romero (Rede) e tem como objetivo a diminuição do preconceito e fortalecimento de Direitos Humanos e Cidadania’. Apesar da resistência a aprovação do texto, os 12 que votaram contra se apoiaram na justificativa de que haverá gasto do dinheiro público.

Pois de acordo com o texto do projeto está a cargo do poder público Municipal a organização de atividades educativas sobre o referido tema. Contudo a verba do Executivo só será utilizada se houver necessidade tendo em vista que o projeto prevê parcerias com a iniciativa privada, entidades educativas e outras entidades da sociedade civil.

