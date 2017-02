Parceria com Elizeu Dionizio e FUNASA garante coleta de lixo em Ponta Porã

O superintendente da FUNASA, Marco Aurélio Santullo, se reuniu com o Deputado Federal Elizeu Dionizio (PSDB) e com o vice-prefeito de Ponta Porã, Caio Augusto (PSD), na segunda-feira (13/02), para propor parceria na aquisição de dois caminhões compactadores e um caminhão a ser usado na coleta seletiva.

De acordo com o deputado Elizeu Dionizio, recursos de emenda parlamentar de sua autoria ao Orçamento da União, no valor de R$ 1,150 milhão, serão utilizados na aquisição de dois caminhões compactadores para coleta de resíduos sólidos, lixo, e também para um caminhão que fará a coleta seletiva na cidade.

“Atualmente há uma empresa prestadora deste serviço em Ponta Porã, no entanto não vem realizando o trabalho de acordo com a demanda da população”, relata o prefeito Helio Peluffo (PSDB). Para o gestor municipal com a aquisição desses caminhões a coleta seletiva será implementada pela Prefeitura de Ponta Porã, garantindo assim um serviço de qualidade para os ponta-poranenses.

O vice-prefeito Caio Augusto ressalta a importância da emenda ao Orçamento da União, uma vez que a coleta de lixo na cidade se tornou um grande problema, já que a empresa contratada para executar o serviço não está atuando a contento.

Caio Augusto destaca o empenho do Deputado Federal Elizeu Dionizio em viabilizar os recursos. Destacou também o papel do superintendente da Funasa, que, de pronto, procurou atender Ponta Porã. “O deputado Elizeu Dionizio tem se mostrado um parceiro da Prefeitura de Ponta Porã, abrindo as portas de seu gabinete para receber os pedidos feitos pelo prefeito Hélio Peluffo Filho”.

Caio ressalta que o projeto técnico foi elaborado com grande competência pelas equipes das secretarias de Obras e também de Meio Ambiente da Prefeitura de Ponta Porã.

“Os projetos atenderam todos os requisitos exigidos pela Funasa e, por isso, tiveram aprovação. Graças à gestão do Deputado Elizeu Dionizio, foi possível viabilizar os recursos em tão curto espaço de tempo. Ponta Porã vai ganhar muito, pois a população vai contar com um serviço de qualidade”, pontuou o vice-prefeito.

Para o deputado federal Elizeu Dionizio é grande a satisfação em viabilizar recursos que atendam a população de Ponta Porã. “A coleta de lixo é algo primordial na cidade. Me lembro quando Campo Grande ficou sem coleta. O transtorno foi grande, inclusive colocando a saúde da população em risco. Não podemos permitir que isso se repita em Ponta Porã”, afirmou o parlamentar sul-mato-grossense.