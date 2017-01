Parceria para construção de casas deve sair até o fim do mês, diz Reinaldo

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja(PSDB), disse, na manhã desta quinta-feira (15), que acredita que até o fim deste mês esteja formalizada a parceria com a Prefeitura de Campo Grande para construção de casas populares para famílias que foram retiradas da antiga favela Cidade de Deus.

Segundo Reinaldo, foram construídas 120 residências na área onde ficava a favela e que a Agehab (Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) está estudando e avaliando as casas. “A Agehab vai verificar se elas têm condições de moradia”, disse Azambuja.

Um dos pontos a serem definidos da parceria é como será o investimento por parte de cada governo. Segundo o chefe do Executivo estadual, ele pretende seguir os mesmos moldes do como faz com os municípios do interior, em que o Estado banca os materiais de construção e as cidades disponibilizam a mão-de-obra.

“A princípio é isso, estamos construindo nos mesmos moldes de como é com os outros municípios. Acredito que até o fim do mês seja formatada a parceria”, afirmou Reinaldo Azambuja.

A expectativa, de acordo com o governador, é que a parceria beneficie as cerca de 300 famílias que aguardam na fila por uma residência.

Cidade de Deus – Em março de 2016, quando a favela foi dissolvida, parte das famílias foi para área no Vespasiano Martins, Pedro Teruel (região do Dom Antônio), outra para o Jardim Canguru e a terceira para o Bom Retiro (região Vila Nasser). A ideia seria que eles deixassem seus barracos para ocuparem loteamentos onde seriam construídas casas de alvenaria, com telha e acabamento. No fim do ano, porém, o que se via eram obras inconclusas e famílias descontentes.

Fonte: Campo Grande News

