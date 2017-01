Paróquia inicia novena em homenagem a São Sebastião nesta quarta-feira

Como parte das festividades alusivas a São Sebastião, a paróquia que leva o nome do santo inicia nesta quarta-feira (11) a programação de novenas, missas e procissões. A programação se estende até o dia 20, quando é comemorado o Dia de São Sebastião, padroeiro dos militares, fazendeiros e dos rebanhos.

Conforme a organização, às 18h30 será realizada a Procissão da Bandeira, com hasteamento das bandeiras e início oficial da 67ª Festa de São Sebastião. Às 19 horas começa a novena e na sequência, às 19h30, a missa. No primeiro dia a benção especial será aos agentes pastorais, da água e das velas levadas pelos fiéis. À noite haverá quermesse.

Na quinta-feira (12) a novena é no mesmo horário, seguida da missa com benção especial às crianças. A noite também tem programação com nome ‘noite da alegria’. No terceiro dia de novena a benção será aos idosos e enfermos e o tema da programação noturna será ‘noite gaúcha’.

No sábado (14), quarto dia de novena, a programação começa às 10 horas com carreata. A novena e missa serão nos mesmos horários dos dias anteriores, a benção especial será para os fazendeiros e homens do campo, após começa a ‘ noite japonesa’. No quinto dia, domingo (15), haverá almoço pantaneiro, novena às 19 horas e missa às 19h30 , com benção especial às famílias. Após a celebração, quermesse.

No 6º dia de novena a benção especial durante a missa será aos trabalhadores que estiverem empregados ou desempregados. Ao fim da celebração está programada quermesse. Terça-feira (17) a benção será aos militares e a programação noturna será ‘noite nordestina’.

Quarta-feira (18) a benção especial será aos jovens e após será a ‘noite do burgão’. No último dia de novena a benção será aos benfeitores e dizimistas e durante a noite haverá quermesse.

Já no dia 20 de janeiro, Dia de São Sebastião, a programação começa às 6 horas com alvorada festiva e repicar dos sinos. Às 7 horas será a missa; 8h30 café da manhã ; 9h30 Santo Terço; 10 horas Missa no Rito Tridentino; a partir das 11 horas recita do Santo Terço de hora em hora e às 11h30 almoço. Para às 18 horas está agendada a procissão luminosa e às 19 horas o ponto alto da festa, a Missa Solene em honra a São Sebastião.

No domingo (22) será realizado o leilão de gado e churrasco no CLC (Clube de Laço Comprido), ocasião em que serão ofertados 22 animais Nelore e toda a renda será revertida às ações realizadas pela Paróquia São Sebastião.

Serviço: Os interessados em participar da festa de São Sebastião com doações, ou os quiserem adquirir os convites para os almoços e leilão podem entrar em contato diretamente na paróquia, localizada na Rua Minas Gerais, 549, Monte Carlo, em Campo Grande, ou pelo telefone (67) 3317-4863.

Fonte: Campo Grande News

