Paulistanos são autuados pela PMA por pesca ilegal no rio Miranda

Policiais Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, realizavam patrulhamento fluvial ontem (20) à tarde, no rio Miranda, no município de Anastácio e autuaram três pescadores, residentes em São Paulo (SP), por pescar sem autorização ambiental.

Os pescadores, de 49, 42 e 52 anos, foram surpreendidos quando estavam em uma embarcação, nas proximidades do pesqueiro do Davi, a 50 km da cidade de Anastácio, iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Com eles foram aprendidos um barco, um motor de popa e três molinetes com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, perfazendo R$ 1.500,00.

ALERTA – A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.

