Paulistas são autuados por pesca com petrechos ilegais

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizavam fiscalização no rio Pardo, no município de Santa Rita do Pardo e autuaram ontem (24), dois pescadores por pescar utilizando petrechos proibidos (espinheis e anzóis de galho). Os infratores estavam em uma embarcação armando um espinhel com 24 anzóis, atravessando de um lado a outro do rio, quando foram flagrados pelos Policiais.

Os pescadores iniciavam a pescaria e ainda não haviam capturado nenhum peixe. Os Policiais retiraram o petrecho ilegal do rio. Além do espinhel, foram apreendidos o barco e motor de popa e seis anzóis de galho (petrechos proibidos). Cada pescador foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 1.000,00.

Os infratores também responderão por crime ambiental de pesca predatória. Se condenados poderão pegar pena de um a três anos de detenção.

