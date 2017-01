PAULO SIUFI TOMA POSSE PARA QUARTO MANDATO COMO VEREADOR DE CAMPO GRANDE

Reeleito nas eleições de 2016, Paulo Siufi do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), foi empossado na tarde deste domingo (01), para o quarto mandato como vereador de Campo Grande-MS, em cerimônia realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

O vereador que iniciou na Câmara Municipal de Campo Grande no ano de 2005, tomou posse de seu mandato no primeiro dia do ano de 2017, junto com outros 28 vereadores, o prefeito Marquinhos Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes.

Para o vereador o momento é de muita alegria e emoção por poder representar mais uma vez a população campo-grandense e contribuir para a recuperação e desenvolvimento da capital. “A emoção que estou sentindo agora é de como eu estivesse iniciando o meu primeiro mandato. Estamos em um novo tempo, em uma nova gestão e com um prefeito que já vem de mãos dadas com a Câmara, que abre o coração e pede apoio aos vereadores. É nítida a vontade que estamos de trabalhar, de recuperar a cidade e de mostrar que realmente, Executivo e Legislativo andam juntos, de mãos dadas, mas são independentes”, enfatiza.

De acordo com Paulo Siufi, a harmonia entre os poderes é fundamental para a cidade, e que o prefeito Marquinhos Trad, desde que foi eleito, tem buscado manter esse clima com os vereadores. “A harmonia deve existir pelo bem de Campo Grande e o prefeito já demonstrou isso e a Câmara também irá mostrar, através do trabalho diário, o papel dela de legislar, fiscalizar e ser interlocutora da população com a prefeitura”, afirma.

Beatriz de Almeida

Assessoria de Imprensa

