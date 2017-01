PCC lança grito de Guerra “Unidos Venceremos”

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a Facção do PCC motivando seus “parceiros”, a lutar nesta “guerra do crime”, com o slogan “Unidos Venceremos”. Isto reflete a crise carcerária no Brasil que não é recente. E logo no dia 1 do ano de 2017 a rebelião do COMPAJ (Complexo Prisional Anísio Jobim – AM), que legitimou 56 mortes. O fato chamou a atenção para a superlotação e atuação de facões criminosos dentro de presídios.

Sentenciado neste sistema prisional em falência é noticiado rebeliões em diversos presídios. Que culmina com a morte de vários detentos pelas facções que ali dentro de um presídio dominam. Regras que não são cumpridas e a aplicação penal nem sempre é imposta de maneira adequada, pois hoje em dia o preso é esquecido, a corrupção dentro das cadeias e penitenciarias cresce de maneira assustadora e ainda para piorar a situação dentro dos presídios, as facções só tende a “dominar”.

Estamos infelizmente num processo de caos, onde o que ocorre é a falência e desestruturação do sistema carcerário atual. O descaso dos governantes, a falta de estrutura, a superlotação, a inexistência de um trabalho para a recuperação do detento. Assim é nosso sistema prisional, promessas e nada de recompensas.

O excesso de direitos como o de ócio, o das visitas íntimas, o de receber alimentos para estocagem nas celas, o de não usar o indispensável uniforme distintivo dos reclusos, entre outros eliminou a disciplina presidiária. O sentido punitivo da pena foi completamente abolido, por considerar-se “contrário aos direitos humanos dos internos” e à evolução histórica do Direito Penal. Isto tudo reflete no caos carcerário em que o Pais vive atualmente.

Confira Vídeo Abaixo:

