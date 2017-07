Peão morre afogado no Pantanal sul mato-grossense

Um trabalhado rural de um fazenda no Pantanal, faleceu ontem após cair de um cavalo em travessia com o gado na região o pantanal. O peão caiu do cavalo e acabou morrendo afogado devido a movimentação do gado a vítima não consegui sair da agua.

O acidente ocorreu na região do Pantanal do Nabileque próxima de Corumbá/MS.

A vítima foi identificada como Renizio Eleias, 50 anos e estava na companhia de outros peões quando atravessava a boiada e caiu do cavalo e acabou sendo vítima de afogamento. O acidente aconteceu ontem (30).

Os Bombeiros localizaram o corpo de Renizio a três metros de profundidade e foi levado ao IML.

As informações são de acordo com o site Diário Corumbaense.

Comentários