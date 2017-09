Pecuarista de Caracol/MS é assassinado em quarto de pousada

De acordo com o site BV News Itamar Ferreira Forte, pecuarista de 68 anos foi assassinado a tiros dentro de um quarto numa pousada na cidade de Caracol/MS.

Ainda de acordo com o site BV News o pecuarista era conhecido em toda a região pois era pai de criação do vereador Ozeias Ferreira Forte. De acordo com informações preliminares o pecuarista foi assassinado com pelo menos seis tiros.

O pecuarista foi morto após pistoleiros invadirem seu quarto na pensão e o alvejarem de acordo com informações preliminares com seis tiros.

Até o momento não se tem informação sobre o autor do assassinato.

