Pedreiro ao chegar para trabalhar é executado a tiros

Roberto Carlos Leite Beltrão, 43 anos foi assassinato na manhã da quarta-feira (18), em prédio em construção. De acordo com informações o pedreiro seria especialista em acabamentos. O mesmo cumpria pena no semiaberto.

Prédio este localizado na Rua Antônio Emílio de Figueiredo, no centro de Dourados. A execução ocorreu na chegada para trabalhar, quando a vítima foi surpreendida pelos disparos. Segundo informações da polícia, a vítima foi alvejada com 4 tiros na região do pescoço, um na orelha esquerda e um no pescoço.

A polícia está no local, ainda não foi divulgado quem seria o autor dos disparos e os motivos do crime.

Comentários