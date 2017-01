Pedro Chaves ajuda a UFMS a implantar Centro de Formação de Professores

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) se reuniu nesta quarta-feira(11) com o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Turine, para tratar do apoio ao Centro de Formação de Professores que a instituição está implantando no campus de Campo Grande. Na nova unidade, serão trabalhadas iniciativas para implementação de cursos de primeira e segunda licenciatura, de aperfeiçoamento e especialização, presenciais e semipresenciais, e também na modalidade a distância. Com o centro, a UFMS quer contribuir para a melhoria da formação inicial e continuada dos professores para a Educação Básica, atendendo, com isso, as políticas demandadas pelo Ministério da Educação.

Depois do encontro, realizado na reitoria, em Campo Grande, Chaves fez uma visita ao prédio que tem 2.900 m2 de área construída e já está totalmente pronto. A UFMS investiu R$ 6,3 milhões na obra, que dispõe de espaços para vários laboratórios interdisciplinares, entre eles o de Produção de Material Acessível, com infraestrutura e tecnologia para formar professores para acessibilidade e inclusão, um de Práticas Lúdico-Educativas e um estúdio de gravação, além de infraestrutura tecnológica para atender a Educação à Distância e um alojamento com 24 lugares, onde ficarão professores que estiverem em processo de capacitação.

O desafio, agora, é concluir o processo de equipamento do prédio e garantir recursos regulares para seu completo funcionamento. O senador vai dar apoio ao projeto e se comprometeu a fazer gestões junto ao ministro Mendonça Filho (Educação) para que as verbas destinadas ao novo Centro cheguem rapidamente a UFMS.

“Esse é um projeto extremamente arrojado, necessário ao país, principalmente agora que estamos fazendo a reforma do Ensino Médio, e enfrentamos desafios enormes , como a formação dos professores de todos os níveis, que é uma angustia não só do poder público , mas de todas as federações e associações relacionadas à docência, preocupadas como serão formados os professores, para fazer frente ao novo modelo que será implantado a partir de 2018. Eu hoje tive uma demonstração inequívoca de que a UFMS está se preparando para prestar relevantes serviços quanto à qualificação, especialização e formação geral do magistério. Nesse novo formato da reforma do ensino é essencial que haja interdisciplinaridade e transversalidade, em um ambiente onde tudo esteja junto, onde haja estudos em equipe, num local adequado, o que é muito importante para a formação de professores não só de licenciatura, mas também para o governo do estado e os 79 municípios sul-mato-grossenses. A comunidade universitária não precisa ter dúvidas. Com o relacionamento que tenho no Ministério da Educação e na Presidência da República, vou envidar todos os esforços para alocar recursos e transformar esse espaço em um centro de referência nacional, para que a gente tenha em Mato Grosso do Sul educação de qualidade, adequada aos reais interesses de professores e alunos”, afirmou Pedro Chaves.

O reitor da UFMS agradeceu a visita do senador e disse que o apoio dele é importante para implementar o CFP.

“O grande desafio que nós temos hoje é qualificar os professores da Educação Básica. E esse é um projeto no qual o senador Pedro Chaves está envolvido diretamente, até um função de sus história como grande educador em Mato Grosso do Sul. A UFMS quer ser parceira do estado, dos municípios e do governo federal para qualificar e formar professores, ter jovens e adultos com competência para ingressar no mercado de trabalho e continuar seus estudos. A obra está finalizada. A hora é de criar grandes projetos estratégicos e é aí que entra Pedro Chaves, o “senador da Educação”, como ele está sendo conhecido em nível federal, que vai nos ajudar a obter financiamentos junto ao governo federal” , explicou Marcelo Turine.

