Pedro Chaves discute investimentos com prefeitos de 9 municípios

O senador Professor Pedro Chaves (PSC\MS) visitou Nova Andradina na sexta-feira (2), onde se reuniu com 9 prefeitos e dezenas de vereadores de municípios do Vale do Ivinhema e da Grande Dourados.

“Viemos conhecer empreendimentos beneficiados com recursos que viabilizei em Brasília e ouvir novas reivindicações das lideranças da região. Quero garantir que o maior numero possível de municípios sul-mato-grossenses seja contemplado com investimentos de programas como o Avançar Cidades, através do qual são implantadas redes de abastecimento d’água , coleta e tratamento de esgotos cidades com menos de 50 mil e mais de 200 mil habitantes”, explicou o senador, que colocou sua assessoria à disposição dos prefeitos para a elaboração das propostas a serem apresentadas ao governo federal.

Hospital – Pedro Chaves visitou a extensão do Hospital do Cancer de Barretos em Nova Andradina, que recebeu equipamentos graças a uma emenda de R$ 1 milhão que ele viabilizou junto ao Ministério da Saúde. “Estou vivamente impressionado com a qualidade do atendimento oferecido gratuitamente aqui, que não fica nada a dever aos melhores centros de tratamento da doença no país”, avalia o senador, que foi recepcionado pelo diretor do HC, Ademar Capucci.

Em seguida, ao lado do prefeito Gilberto Garcia e de membros do secretariado municipal, Chaves vistoriou as obras de ampliação do Hospital Regional de Nova Andradina, que ganhará um Banco de Leite.

Prefeitos – Depois, o senador seguiu para a prefeitura onde se reuniu com os prefeitos e vereadores da região, para discutir projetos de infraestrutura, saúde e educação. O prefeito de Angelica, Roberto Cavalcanti, reivindicou recursos para asfaltamento de várias ruas e a construção de um portal de acesso à cidade. Marcílio Benedito, de Novo Horizonte do Sul, quer um micro-ônibus e verba para drenagem. A prefeita de Fátima do Sul, Ilda Machado, pediu a intervenção de Pedro Chaves junto ao governo federal para conseguir a reforma do Parque Aquático – pólo turístico da cidade – e a restauração do Centro de Educação Infantil. Jorge Takahashi, de Batayporã, solicitou investimentos em habitação e saneamento e o prefeito Tuta, de Ivinhema, a efetivação da segunda etapa do Centro de Eventos do município. Taquarussu, através do prefeito Roberto Nem, quer recursos para o custeio da saúde, mesma reivindicação do prefeito Edson Takazono, de Anaurilândia. Por último, o prefeito de Nova Andradina apresentou ao senador proposta para construção de quadras de esporte.

“Uma das minhas missões é lutar pela melhoria da qualidade de vida da população. Por isso, não tenham dúvida, vou mobilizar minha equipe, percorrer os ministérios e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para atender todos esses pedidos”, finalizou o Professor Pedro Chaves.

