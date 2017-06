Pedro Chaves é indicado para o Conselho de Ética do Senado

O senador Professor Pedro Chaves (PSC\MS) é um dos integrantes do Conselho de Ética do Senado. O parlamentar sul-mato-grossense foi indicado pelos senadores que compõem o Bloco Moderador e teve o nome aprovado pelo Plenário.

O conselho de Ética é responsável por receber e analisar representações e denúncias contra senadores e tem o poder de recomendar ao Plenário, por exemplo, a cassação do mandato de um parlamentar que tenha cometido alguma irregularidade. Ele é composto por 15 integrantes titulares e mais 15 suplentes, todos com mandato de anos. O Professor Pedro Chaves é membro titular e ficou feliz com a nova função.

“Sou um político ficha limpa, que trabalha incansavelmente a favor de conquistas e melhorias para Mato Grosso do Sul e o Brasil. No Conselho de Ética adotarei a mesma postura que sempre marcou minha vida pessoal e profissional. Vou agir com dignidade, justiça , bom senso e transparência , para honrar a Constituição e respeitar, acima de tudo, o nosso povo trabalhador”, garantiu o senador.

