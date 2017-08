Pedro Pedrossian é velado no Parque dos Poderes ao lado de políticos, familiares e amigos

Pedro Pedrossian, ex-governador de Mato Grosso do Sul começou a passar mal mal com muita falta de ar ontem (21), quando a sua família se reuniu para a sua despedida. De acordo com Pedro Pedrossian filho que realtou o fato no início do velório hoje (22) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes.

O corpo de Pedrossian chegou por volta das 10h30, carregado pelos seus filhos e netos. “Ontem a família já estava esperando. Pedrossian sempre foi falante, reclamão e ontem (22) estava sereno e calado. O ex-governador começou a ficar com mais falta de ar que o normal. O médico o sedou às 21h e fiquei com ele até meia noite. Às 3h, o enfermeiro constatou a morte”.

Pedro Pedrossian teria pedido para ficar em casa e acabou ‘se curando’ sozinho, relatou o filho. “Ele já não andava, não enxergava, ouvia muito pouco e não respondia muito”.

Ainda de acordo com o filho há algum tempo Pedro Pedrossian teria feito um plano de governo para Campo Grande, com a previsão de construção de três hospitais. “Ele disse que havia dinheiro em caixa para isso”, relembra o filho. E finalizou o filho dizendo que “Ele não se orgulhava de ter feito as obras, mas sim de ter tido o apoio das pessoas para fazê-las. O Palácio Popular da Cultura, por exemplo, foi feito com recursos próprios, sem nenhum centavo de Brasília, na época em que a receita era de 24 milhões de dólares. Era contabilizado assim por conta da inflação”.

O velório segue até às 16h e o sepultamento acontece às 16h30 no Cemitério Parque das Primaveras.

Pedro Pedrossian deixa seis filhos, 11 netos e 12 bisnetos.

