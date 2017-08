Pedro Pedrossian lamenta com pesar a morte do avô

Pedro Pedrossian Neto, além do nome também segui a carreira política igual ao avô. Ele foi o primeiro dos membros da família a chegar ao local onde o corpo do ex-governador Pedro Pedrossian será velado, no centro de convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes.

Emocionado Pedro Pedrossian Neto, atual secretário de finanças da Prefeitura de Campo Grande disse que “Ele deu muito orgulho para família. Foi responsável por vários tijolinhos na história de Mato Grosso do Sul”.

O neto do ex-governador relatou que de um ano e meio para cá, o avô tinha perdido um pouco da lucidez também uma parte da visão e se alimentava por sonda. A família já estava aguardando o momento da partida. O secretário ainda informou que o ex-governador morreu dormindo e estava sedado. Por isso não sofreu. Temos que aceitar. Essa é a realidade”, lamentou o neto do ex-governador.

O corpo de Pedro Pedrossian chegou por volta das 10h da manhã ao Centro de Convenções. O velório será aberto ao público. “Todos poderão vir e dar um último Adeus”, salientou o neto.

O Corpo de Bombeiros levará o caixão até o cemitério Parque das Primaveras. O enterro está previsto para as 16h30 de hoje (22).

O ex-governador Pedro Pedrossian faleceu na madrugada de hoje (22), de causas naturais, aos 89 anos.

O ex-governador deixa mulher, Maria Aparecida Pedrossian, seis filhos, 11 netos e 12 bisnetos.

