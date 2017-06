Pescador desaparece no Rio Paraná e bombeiros fazem buscas

João Dias da Silva, de 54 anos saiu para pescar no Rio Paraná, no porto Caiuá, em Naviraí e está desaparecido. A Embarcação do morador foi encontrada e Corpo de Bombeiros realizam buscas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem saiu de um bar na noite do desaparecimento e teria dito para a proprietária do local que iria pescar, onde depois disso, não foi mais visto.

No sábado, um homem, que divide casa com João, relatou que também desconhecia o paradeiro do pescador, pois ele não retornou para a residência. Somente na tarde de ontem (25), a Polícia Civil foi contatada e Bombeiros foram acionados.

No barco da vítima, localizado abaixo do porto, foram encontrados as redes de pesca usadas para o trabalho, mas nenhum vestígio do homem.

De acordo com o registro policial, João teria comprado bebida alcóolica no bar antes de sair para pescar.

Buscas por João começaram ontem e equipe de resgate deram segmento hoje. Profundidade e forte correnteza do rio, seria fator de preocupação.

